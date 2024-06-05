【ちいかわ×阪急電車】阪急電車なTシャツ(電車側面)

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ちいかわ×阪急コラボグッズMサイズです。未開封ですが神経質な方は御遠慮下さい。以下オンラインショップより引用ちいかわたちと阪急電車(側面)のデザインがプリントされたTシャツ。M・Lの2サイズ展開です。このTシャツを着て、ぜひ、ちいかわたちと一緒に阪急沿線へおでかけください♪Mサイズ：着丈69cm身幅52cm肩幅46cm袖丈20cmちいかわたちと阪急電車(側面)のデザインがプリントされたTシャツ。M・Lの2サイズ展開です。このTシャツを着て、ぜひ、ちいかわたちと一緒に阪急沿線へおでかけください♪Mサイズ：着丈69cm身幅52cm肩幅46cm袖丈20cmちいかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅうシーサー阪急電車シャツTシャツ