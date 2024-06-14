即購入OK100%コットンブラックロエベタンクトップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。写真写真はイメージです。LOEWEロエベタンクトップS100%コットン状態新品未使用、保存袋付き。検品の為だけに開封済み。サイズ:S肩幅2８cmくらい、着丈5５cmくらい平置き素人採寸なので参考までにどうぞ。翌日発送可即購入OKです。海外製品、自宅保管品です。縫製やたたみしわなど細かい部分が気になる方はご遠慮ください。カラー...ブラック
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