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即購入OK100%コットンブラックロエベタンクトップ
商品番号 T36620037374
商品名

即購入OK100%コットンブラックロエベタンクトップ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 2,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。写真写真はイメージです。LOEWEロエベタンクトップS100%コットン状態新品未使用、保存袋付き。検品の為だけに開封済み。サイズ:S肩幅2８cmくらい、着丈5５cmくらい平置き素人採寸なので参考までにどうぞ。翌日発送可即購入OKです。海外製品、自宅保管品です。縫製やたたみしわなど細かい部分が気になる方はご遠慮ください。カラー...ブラック
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