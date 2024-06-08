Chico ブラウス

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シャーリングクロスボリューム袖ブラウス | Chico(チコ)レディース ...

カラー···ホワイト袖丈···半袖▶︎商品ポイント・ざっくりと編まれたレース柄が程よい透け感で女性らしい印象に。・トップスとしてもカーディガンとしても着られるので様々な雰囲気を楽しめます。・涼しげな素材感で夏まで長く着ていただけます。▶︎スタイリングポイント・ワイドパンツやカーゴパンツを合わせてトレンドライクなバランスに。・大きめの柄なので春アウターを着てもスタイリングを華やかにしてくれます。・首元が開いているのでネックレスでワンポイントつけるのも◎#ブラウス#Chico