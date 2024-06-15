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バスsaxマウスピースWOODWIND CO. STEEL EBONITE K2
商品番号 U84209435864
商品名

バスsaxマウスピースWOODWIND CO. STEEL EBONITE K2
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 18,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！（╹◡╹）バスサックス用マウスピースウッドウインド社スティールエボナイトK2THEWOODWINDCO.STEELEBONITEK2です。1920年代頃の物です。ロゴがほぼ消えかかってます。傷多いです。レール部分はまーまー良好だと思います。バリサクより内径が1ミリ程大きいです。バリサク用として使えなく無いです。（コルクに紙巻くとかで）リガチャーとキャップはオマケ扱いです。ビンテージマニアの方、宜しくお願い致します。(._.)#サックス#バス#マウスピース#ウッドウインド#スティールエボナイト#THEWOODWINDCO#STEELEBONITE種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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