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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！（╹◡╹）バスサックス用マウスピースウッドウインド社スティールエボナイトK2THEWOODWINDCO.STEELEBONITEK2です。1920年代頃の物です。ロゴがほぼ消えかかってます。傷多いです。レール部分はまーまー良好だと思います。バリサクより内径が1ミリ程大きいです。バリサク用として使えなく無いです。（コルクに紙巻くとかで）リガチャーとキャップはオマケ扱いです。ビンテージマニアの方、宜しくお願い致します。(._.)#サックス#バス#マウスピース#ウッドウインド#スティールエボナイト#THEWOODWINDCO#STEELEBONITE種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/subtropical229201.html
http://narcologia.ru/goods/waveform423017.html
http://narcologia.ru/goods/message280327.html
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激安買付 バスsaxマウスピースWOODWIND CO. STEEL EBONITE K2 楽器 ...
バスsaxマウスピースWOODWIND CO. STEEL EBONITE K2 - 管楽器
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