Chanel 二つ折り財布

☆数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます☆ご購入頂ける場合コメントなどは不要ですので、そのまま購入手続きを進めてください。2022年12月海外免税店で購入しました数回使用しましたが、状態もかなり良く、とても美品です。お写真でご確認下さいませ。今後使う機会がありませんので出品させて頂きます☆サイズ:19x10cm付属品は箱、保存袋即購入OKです。コメント無しでも大丈夫です。



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