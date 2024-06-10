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Chanel 二つ折り財布
商品番号 H46031742853
商品名

Chanel 二つ折り財布
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます☆ご購入頂ける場合コメントなどは不要ですので、そのまま購入手続きを進めてください。2022年12月海外免税店で購入しました数回使用しましたが、状態もかなり良く、とても美品です。お写真でご確認下さいませ。今後使う機会がありませんので出品させて頂きます☆サイズ:19x10cm付属品は箱、保存袋即購入OKです。コメント無しでも大丈夫です。
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