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宗偏流　正春作　蔦蒔絵　棗　共箱　茶道具
商品番号 R87133066226
商品名

宗偏流　正春作　蔦蒔絵　棗　共箱　茶道具
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 7,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宗偏流、正春作の蔦蒔絵棗になります。蔦の蒔絵が綺麗な作品です。横幅　高さ　約7.5cm#宗偏流#正春#蔦#蒔絵#茶道具#その他の棗商品はこちら
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