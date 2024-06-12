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【新品・未使用】マイケル・コース　トートバッグ
商品番号 I16555227833
商品名

【新品・未使用】マイケル・コース　トートバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 7,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。【新品・未使用】　　　マイケル・コース　トートバッグです。　サイズ約【横38㎝.高さ26㎝.マチ11㎝.持ち手58㎝】　カラー【ブラウン】　　　　⭐MKロゴ入りチャーム付き⭐　　外側【両サイドにオープンポケット】　内側【オープンポケット×2】　　　　　【ファスナーポケット×1】　　頂き物ですが、使わない為、出品させてしました。　お誕生日、X'MASプレゼントにいかがでしょうか。MICHAELKORSマイケル・コーストートバッグMKチャーム付きブラウン通勤用通学用お誕生日X'MAS記念日プレゼント
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