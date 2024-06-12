【新品・未使用】マイケル・コース　トートバッグ

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お値下げしました。【新品・未使用】 マイケル・コース トートバッグです。 サイズ約【横38㎝.高さ26㎝.マチ11㎝.持ち手58㎝】 カラー【ブラウン】 ⭐MKロゴ入りチャーム付き⭐ 外側【両サイドにオープンポケット】 内側【オープンポケット×2】 【ファスナーポケット×1】 頂き物ですが、使わない為、出品させてしました。 お誕生日、X'MASプレゼントにいかがでしょうか。MICHAELKORSマイケル・コーストートバッグMKチャーム付きブラウン通勤用通学用お誕生日X'MAS記念日プレゼント