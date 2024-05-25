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ビームスボーイ ポロシャツ 総柄 半袖 ドクロ ガイコツ スカル ゴルフ
商品番号 X48311408748
商品名

ビームスボーイ ポロシャツ 総柄 半袖 ドクロ ガイコツ スカル ゴルフ
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 1,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡即購入OKです^_^★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。（万が一ご希望に添えない場合は申し訳ありません。）ーーーーーーーーーーーーBEAMSBOY／ビームスボーイ半袖　ポロシャツ　Tシャツ　カットソー総柄　ドクロ　スカル　ガイコツ　骸骨　刺繍マルチカラー　コットンゴルフウェア伸縮性あり裏地なし透け感なし全面にカラフルなドクロの刺繍があって可愛らしい1枚です。状態：襟元のところが　　　若干色アセしてるかなと思いますが　　　（写真4枚目）　　　それ以外は　　　生地に多少の使用感はあるものの　　　目立つ汚れなどは無く　　　全体的に綺麗な状態です。カラー：黒　ブラックサイズ：フリー　　　　肩幅：約36.5cm　　　　袖丈：約19.5cm　　　　身幅：約40cm　　　　着丈：約54cm　　　（平置き）✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦★出品中のビームス一覧は→#みにまむびーむす★出品中のTシャツ一覧は→#みにまむ半袖一覧✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦※あくまでもused品になります。出品前に入念にチェックしていますが、見落としがある場合もありますのでご了承ください。＊他のフリマサイトでも販売しているため急に削除する場合があります。質問がありましたらコメント下さい♡ーーーーーーーーーーーーーーーー
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