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B1771【ミラオーウェン】ノースリーブ ペプラム トップス フリル(M)
商品番号 D78261174461
商品名

B1771【ミラオーウェン】ノースリーブ ペプラム トップス フリル(M)
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼︎商品番号：B1771★即購入歓迎★４８時間以内に発送★追跡・匿名ありの「らくらく・ゆうゆうメルカリ便」でお届け---------------------------------------◼︎商品アイテム：マッシュスタイルラボ　アシメントリー　左右非対称　フリル---------------------------------------◼︎サイズ(平置き寸法：cm)★写真の最後に掲載しております♪※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。---------------------------------------◼︎ブランド名：milaowen◼︎カラー：ホワイト(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承くださいませ)◼︎商品状態：前に汚れあり※素人が検品しておりますので見落としなどある場合がございますので何かあればお声かけください。---------------------------------------他にも、古着、ヴィンテージ（vintage）ジェンダーレス、レディース、メンズ、ユニセックス、Y2Kなどをお取り扱いしております。是非ご覧くださいませ♪#Shiiアパレル　　素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏
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