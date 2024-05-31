FRAMeWORK フレームワーク ペールグリーン リネンシャツ

フレームワークFRAMeWORK♫フレンチリネン100%サラッと質感が特徴です。ペールグリーンのお色で、爽やかに着こなすことができます。この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧【詳細】サイズ：タグにサイズ表記ないためフリーサイズとして出品着丈 52㎝ 身幅 51㎝ 肩幅 43㎝ 袖丈12㎝※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：麻100%カラー：ペールグリーン写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。傷や汚れについてはチェックしておりますが、見落とす場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】商品番号9GTO113素材···麻



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