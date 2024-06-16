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【8月5日まで‼️】マイケルコースショルダーバック ハンドバック 2wayバック
商品番号 A47734163500
商品名

【8月5日まで‼️】マイケルコースショルダーバック ハンドバック 2wayバック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月5日まで値引き出品‼️8月5日以降は12400円での出品に戻します！購入してから5回程使用しましたが汚れや擦れ等ありません。・ショルダー用の紐あり。・長財布入ります。・ペット、喫煙者無し購入金額￥27000質問などありましたらコメントください☺︎︎カラー···ブラウン#マイケルコース#MICHAELKOSE#バッグ#バック#マイケルコースバッグ#マイケルコースバック#ショルダーバッグ#ショルダーバック#ハンドバッグ#ハンドバック#2wayバッグ#2wayバック
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