SLOBEiena ジャケット

何年か前に購入しましたが家で試着程度で外には一度も着て行ってません。状態はとても良いです！貴重な色味なので早い者勝ちです！即買い大歓迎です！カラー···イエロー季節感···秋、冬着丈···ミドルフード···フードなし



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