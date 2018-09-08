ルイヴィトン ノエフルMM イカットフラワー ローズアンディアン M94313

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いつもご覧いただき感謝申し上げます♪LOUISVUITTONルイヴィトンノエフルMMイカットフラワーローズアンディアンM94313ハンドバッグトートバッグピンクレディースブランドになります。当然ですが、正規品になります。★即購入大丈夫ですよ！★お値下げや価格交渉歓迎です！★お気軽にお問い合わせ下さいませ！【ブランド名】LOUISVUITTON【付属品】保存袋 ショルダーストラップ【管理番号】1090121011-B2n-y4030【サイズ】W31cmD20cmH30cm取手の長さ20cm【商品状態】状態は写真の通りです。全体的に使用感有り、外側に汚れが御座います。取っ手に汚れがございます。ABランクA目立った傷や汚れが少なく綺麗な状態B問題なく使用できる状態【その他情報】発送前に簡易的にですがクリーニング致します。受け取り次第すぐにお使いいただけます。【梱包と発送】緩衝剤で型崩れ対策を行い丁寧な梱包で発送させ頂きます。☆真贋鑑定済み「ブランディア」から正規品と鑑定済の本物です。偽物だった場合は返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。【注】中古品の特性で画像に反映されない傷や汚れなども有る事をご了承の上、購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。【注】ブランド品の特性上、画像に反映されない傷や汚れ等の理由で、返品希望はトラブル防止や、すり替え防止の観点から、お断りさせて頂きます。ご理解の上ご購入下さいませ。【注】モニタ環境により色味が若干異なって見える事をご了承ください。【注】早く購入された方を優先させて頂きます。キャンセルの場合はご了承下さいませ。※素人採寸に付き寸法ので多少の誤差はお許しください。★定期的に出品商品を入れ替えていますので「いいね」は勿論フォローをお勧めします！#中古品 #LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ノエフルMM#ローズアンディアン#M94313#トートバッグカラー···ピンクバッグサイズ···MM柄/種類···ナイロン系