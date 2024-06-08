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⭐︎【高級】天然スーパーセブン ペンダントトップ k18 14.4g
商品番号 Q25198129817
商品名

⭐︎【高級】天然スーパーセブン ペンダントトップ k18 14.4g
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 46,020 円
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商品詳細

人気商品につき、購入前必ずコメントをお願い致します。透明度抜群で内包物がびっしり入っているペンダントトップです。石サイズ：約32x22.5x10mm重量：14.4gペンダントトップ素材：k18*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneスーパーセブン*********************************#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#ルチルクォーツ　#スーパーセブン　#パープルルチル　#恋愛
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