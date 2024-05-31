村上堆朱　姫額　新潟　万代橋　椿

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。10年以上前に頂いたものになります。自宅保管になります。箱に入れてて、飾ったことはありません。伊勢丹での購入で、品のあるよい品です。サイズ縦約25cm横約26.5cm絵部分 縦約11.5cm横約12cm飾って頂けます方、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia633788.html
http://narcologia.ru/goods/calling626750.html
http://narcologia.ru/goods/navigate246030.html
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姫額 新潟 村上堆朱 万代橋 椿
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