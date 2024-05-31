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村上堆朱　姫額　新潟　万代橋　椿
商品番号 L45406907924
商品名

村上堆朱　姫額　新潟　万代橋　椿
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。10年以上前に頂いたものになります。自宅保管になります。箱に入れてて、飾ったことはありません。伊勢丹での購入で、品のあるよい品です。サイズ縦約25cm横約26.5cm絵部分　縦約11.5cm横約12cm飾って頂けます方、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia633788.html
http://narcologia.ru/goods/calling626750.html
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村上堆朱　姫額　新潟　万代橋　椿
姫額　新潟　村上堆朱　万代橋　椿

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