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ラルフローレン　ポロシャツワンピース　L ネイビー
商品番号 S54655097221
商品名

ラルフローレン　ポロシャツワンピース　L ネイビー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンのポロシャツのワンピースで、お色は紺でワンポイントのロゴが水色、サイズはLです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅39身幅44着丈108
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