ラルフローレン　ポロシャツワンピース　L ネイビー

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商品詳細
こちらはラルフローレンのポロシャツのワンピースで、お色は紺でワンポイントのロゴが水色、サイズはLです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅39身幅44着丈108
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