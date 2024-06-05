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- 新品・タグ付 ポロ ラルフローレン レディース 半袖Tシャツ ネイビーXS
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商品詳細
【説明】POLORALPHLAURENポロラルフローレンレディース 半袖Tシャツ ホワイトのアイコン刺繍【サイズ】XSサイズ(155/80A)日本サイズS程度)【素材】コットン100%【実寸】胸囲84cm肩幅33cm着丈55cm【カラー】ネイビー【状態】新品・タグ付【購入】USA柄・デザイン...無地袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏
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