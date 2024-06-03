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カーディガン☆シャツ　長袖　ヒョウ柄　フリル　ストライプ　茶　黒　白
商品番号 N45846023632
商品名

カーディガン☆シャツ　長袖　ヒョウ柄　フリル　ストライプ　茶　黒　白
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,296 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます┏○ペコッ▼匿名配送、送料無料、即購入OK、1～2日のスピード発送(平均24時間以内)、フォロー割有、複数購入割有、お気軽にコメントください(^^)・゜。+*▼他にも多数出品しております#くりん荘_古着#くりん荘_古着_シャツ#くりん荘_古着_シャツ_長袖よろしければぜひご覧ください(^^)・゜。+*[商品説明]USED品になります。カーディガン　シャツ　デザインシャツ　長袖　羽織り　アウター　フリル　ヒョウ柄　ストライプ　総柄　薄手　おしゃれ　かわいい　かっこよい*豹柄にフリルがかわいい☆*サイズが合えば男女問わずユニセックスに着用して頂けると思います。《カラー》ブラウン茶×ブラック黒×ホワイト白《サイズ》[表記]表記なし*Lぐらいかと思いますが、下記の実寸も必ずご参照ください。[実寸](単位約cm)着丈：62肩幅：41身幅：51袖丈：56※平置きで計測しました。若干の誤差がある場合があります。ご了承下さい。《素材》ポリエステル95％、ポリウレタン5％《状態》使用感等ありますが、目立った傷や汚れもなくまだまだ着て頂けると思います。*ホームクリーニング済みです。*多少の傷・擦れ・汚れ等見落としがある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。《その他》*古着になります。着用感・使用感・古着特有の匂い等ある場合があります。*スマホで写真撮影しておりますので実物とは若干色が異なる場合があります。*発送の際は畳んでコンパクトに梱包させて頂きます。折り皺等付く場合があります。場合によっては圧縮させて頂きます。*匿名配送、ヤマト運輸か郵便局のどちらかでの発送になります。*商品は素人自宅保管、素人検品になります。*何かありましたら受取評価前のご連絡をお願い致します。USED品・古着・オールド品・ヴィンテージ品にご理解頂ける方の購入をお願い致します(^^)
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