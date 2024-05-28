D.M.Gドミンゴ　ドット柄フード付シャツ　ブラウス　コットン　長め丈　ネイビー

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★プロフィール一読願います★prit取扱店にて購入したフード付シャツです。ネイビー地に白のドットがカジュアルで可愛いお品です。フード付のシャツは珍しくお気に入りで大切にしすぎたため2.3回の着用です。替えボタン付。透け感はありません。状態は良いです。サイズ：2着丈：約74cm脇下身幅約49㎝（平置き）＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。❁︎厚みがある商品はジップロック等で圧縮させて頂く場合があります。出品時と発送時に確認はしておりますが見落としがございましたらご容赦下さい使用品・自宅保管品ですので畳みじわなどある場合があります。ご理解頂ける方でお願い致します。