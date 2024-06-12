［新品未使用］ミッキーマウス　Disney リンガーTシャツ

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4,000円⇨〈商品説明〉○ブランド:Disneyディズニー○サイズ:LLサイズ表記（XLサイズ相当）レアサイズ 身幅54、着丈70※素人採寸○カラー:白 ホワイト○Disneyオフィシャル商品人気のリンガーTシャツです！タグにはディズニーのコピーライトもしっかり入っています！GUCCIやBristolなどともコラボしているミッキーマウス！シンプルなデザインなのでとても合わせやすく、着やすいTシャツです！一度タグ固定のラップを切ってしまいましたが一応修復しておきました！タグ付き新品は間違いないです！不明点等ございましたら、ご連絡お願い致します(^_^)copyrightWaltDisneyペアルックリンクコーデディズニーデートディズニーランドディズニーシーピクサーDisneyディズニーPIXARミッキーマウスユニクロ UNIQLOジーユー GUH\u0026Mしまむらアベイルスケートボードデニムジャケットデニムシャツミリタリーアメカジ古着アビレックスアヴィレックスAVIREXジョーマッコイflatheadTHEFLATHEAD東洋エンタープライズシュガーケーンアメカジウエアハウスフリーホイーラーズブートレガーズフルカウントクッシュマンジェラードバズリクソンズテーラー東洋ビーチクロスフライトジャケットミリタリージャケットスカジャンバイカーウエストライドバルカン400LEVISLVC501XXエビスエヴィスジーンズリーバイスサンサーフフェローズジョーマッコイCRIMIEシルバーストンダブルアールエルRRLサムライジーンズモモタロウジーンズアイアンハートIRONHEARTアロハシャツダッパーズブートレガーズシュガーケーン赤耳セルビッチセルヴィッチレプリカ復刻所ジョージカラー···ホワイト袖丈···半袖