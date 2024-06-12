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セントジェームス　ピリアック　サイズ5 ボーダー　半袖 Tシャツ
商品番号 M46340837005
商品名

セントジェームス　ピリアック　サイズ5 ボーダー　半袖 Tシャツ
ブランド名 セントジェームス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USEDですが、特に汚れやほつれ、ダメージなくまだまだ気持ち良く着て頂けると思います。白×ミントブルーの半袖Tシャツになります。ユニセックスです。サイズは5で、レディースではLからXL相当です。こちらは新作のピリアックloseではありません。公式のピリアックのサイズ表です。サイズ/着丈/袖丈/胸囲/肩幅T0/58/23/84/38T1/60/24/88/40T3/64/24/94/45T4/68/24/100/47T5/70/25.5/104/49T6/72/25.5/108/50定価8800円ほどのお品です。柄・デザイン···ボーダーカラー···ブルー袖丈···半袖ネック···ボートネック季節感···夏ウェッソンナヴァルナバルモーレ
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