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- LIBERTY Ciara 半袖ブラウス S号
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商品詳細
リバティ生地のブラウスです。素人自宅保管ですので、ご理解頂ける方でお願い致します。画像の色は、撮影時のディスプレイ・照明・ご覧のPCの環境等により、若干の差異が生じることもございますので，ご了承ください。畳ジワがあります，ご了承ください。サイズ表記S号着丈60ｃｍ身幅56ｃｍ 素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。素材 棉100％
http://narcologia.ru/goods/appendectomy354653.html
http://narcologia.ru/goods/rouge342610.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic515812.html
Parkes - スタンドフリル リバティ柄半袖ブラウス（リバティ ...
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Parkes - スタンドフリル リバティ柄半袖ブラウス（リバティ ...
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