SLOBE IENAスローブイエナ　ノースリブラウス

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商品詳細
スローブイエナのストライプシャツフレンチスリーブで前開きになっています。購入後、一回のみ着用しました。【素材】：麻100%【サイズ】：FREESIZE【身幅】：46.5cm【肩幅】：53cm【着丈】：51.5cm柄・デザイン···ストライプ
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