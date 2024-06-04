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SLOBE IENAスローブイエナ　ノースリブラウス
商品番号 I38282991354
商品名

SLOBE IENAスローブイエナ　ノースリブラウス
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スローブイエナのストライプシャツフレンチスリーブで前開きになっています。購入後、一回のみ着用しました。【素材】：麻100%【サイズ】：FREESIZE【身幅】：46.5cm【肩幅】：53cm【着丈】：51.5cm柄・デザイン···ストライプ
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