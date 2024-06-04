エムライン　ベアジャガードキャミソール

mystic ミスティックmline エムライン 今季！ ベアジャガードキャミソールブラック[商品ポイント]一枚重ねるだけで華やかな仕上がりになるキャミソールに新素材！表面感のあるジャガード素材が女性らしい印象に◎裾周りはやや透け感があり、コーデが重たくなりません！ゴム入り素材でボディラインにメリハリをつけてくれます(^^)[スタイリングポイント]チュール素材のトップスに重ねて着るのがおすすめ(^^)暑い日は一枚でも決まるシルエット！ハイウエストのボトムス合わせでスタイルアップ◎※洗濯、取り扱い洗濯:手洗い可 水洗い可アイロン:低温110℃までスチームなし（あて布使用）タンブル乾燥:不可裏地：あり伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：ふつう新品、未使用タグ付きです！似たものを購入してしまったのでお譲りします(^^)*



[mline]ベアジャガードキャミソール



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mline]ベアジャガードキャミソール - シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)



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