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エムライン　ベアジャガードキャミソール
商品番号 E28409125214
商品名

エムライン　ベアジャガードキャミソール
ブランド名 エムライン
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mystic　ミスティックmline　エムライン　今季！　ベアジャガードキャミソールブラック[商品ポイント]一枚重ねるだけで華やかな仕上がりになるキャミソールに新素材！表面感のあるジャガード素材が女性らしい印象に◎裾周りはやや透け感があり、コーデが重たくなりません！ゴム入り素材でボディラインにメリハリをつけてくれます(^^)[スタイリングポイント]チュール素材のトップスに重ねて着るのがおすすめ(^^)暑い日は一枚でも決まるシルエット！ハイウエストのボトムス合わせでスタイルアップ◎※洗濯、取り扱い洗濯:手洗い可　水洗い可アイロン:低温110℃までスチームなし（あて布使用）タンブル乾燥:不可裏地：あり伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：ふつう新品、未使用タグ付きです！似たものを購入してしまったのでお譲りします(^^)*
http://narcologia.ru/goods/sepulchral87432.html
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エムライン　ベアジャガードキャミソール
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