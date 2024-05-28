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★ランバンオンブルー★シフォンブラウス
商品番号 W97485770393
商品名

★ランバンオンブルー★シフォンブラウス
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランバンオンブルーシフォンブラウスカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地ドルマンタイプ袖　透け感あり後ろにリボンあり　　(写真５枚目参照)タグは取ってありますが新品未使用です。タグを取った為、新品未使用ですがお安く出品します。★最終です★
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