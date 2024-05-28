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新品　ラコステ　ポロシャツ　チュニック
商品番号 R46219887166
商品名

新品　ラコステ　ポロシャツ　チュニック
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグは切ってしまいましたが、新品未使用です。羽田空港で購入しました。自宅保管なので気にならない方はよろしくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏
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