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商品詳細
即購入️⭕️⚠️詳しいセット内容は2ページ目から別出品しているものもございますので、早めにご購入をおすすめします。質問や、詳しく見たいもの等ありましたらご気軽にコメントください！傷や汚れがないか全て確認済みです。トレカ・缶バッジ等は、画像のようにスリーブや袋に入れて保存していましたので、そのままの状態で発送致します。売れ残ったものは処分を考えているので、まとめ売り希望です。所持している中で、特に状態の良いもののみ出品しています。〜内容〜○缶バッジ・＃TWICE3復刻版全員分×2種・ダヒョン○トレカ○ぬいぐるみキーホルダー○キーホルダー○ピンバッジ○コースター○ステッカー・KuraKuraサナ、ダヒョン、ツウィ・WhatisLove、Merry\u0026Happy○ポストカード・KnockKnock、Merry\u0026Happy○アルバム・WhatisLove(歌詞ブック、ステッカー、 CD以外の特典は無し)○JAPANsingle・Fanfare初回限定盤A・B・BETTER通常盤・KuraKuraFC限定盤×2、通常盤、 初回限定盤B、収納ボックス・DoughnutFC限定盤#TWICE#TWICEグッズ#グッズまとめ売り#TWICEまとめ売り#ダヒョン#TWICEトレカ#TWICE缶バッジ#TWICEダヒョン#K-POP#トゥワイス#トレカ#TWICEトレカ#ダヒョントレカ#アルバム#缶バッジ
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