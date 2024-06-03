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ジュエティ　リバーシブルボアジャケット
商品番号 J86245016679
商品名

ジュエティ　リバーシブルボアジャケット
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ロング着丈···ミドルカラー···ホワイトフード···フードなし季節感···冬ジュエティのボアジャケットです。2021年の冬に購入しました。あさぎーにょちゃん着用若干の使用感はあります。ボアの潰れも少しありますが、目立たない程度です。神経質な方はご遠慮ください。クリーニング済みです。クリーニング後は1度も着ていません。#ジュエティ　#jouetie#ボアジャケット#レディースアウター　#アウター
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リバーシブルボアジャケット[品番：MKSW0039301]｜jouetie（ジュエティ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）

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