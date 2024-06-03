ジュエティ　リバーシブルボアジャケット

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商品詳細
着丈···ロング着丈···ミドルカラー···ホワイトフード···フードなし季節感···冬ジュエティのボアジャケットです。2021年の冬に購入しました。あさぎーにょちゃん着用若干の使用感はあります。ボアの潰れも少しありますが、目立たない程度です。神経質な方はご遠慮ください。クリーニング済みです。クリーニング後は1度も着ていません。#ジュエティ #jouetie#ボアジャケット#レディースアウター #アウター
http://narcologia.ru/goods/mythic5235.html
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http://narcologia.ru/goods/traverse94626.html
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