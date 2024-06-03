✨極美品✨falchi ファルチ クロコダイル 折り財布 チャコール×イエロー

【ブランド】falchinewyork/ファルチニューヨーク【仕様】（サイズ:約）縦:10cm横:13.5cmマチ:3cm（カラー）チャコールグレーイエロー（素材）ナイルクロコダイル✳︎JRA認定タグ付き（付属品）無し【商品説明】爬虫類の独特の色使いとスタイリッシュなデザインで一世を風靡したfalchinewyork。ナイルクロコダイルを使用し、染色から国内生産にこだわりつくられたJRA認定タグ付きのお品です◎ファルチらしいポップな色使いと高い質感が大変素敵なお財布でございます✨【商品状態】未使用の大変きれいなお品でございますので、長くご愛用いただけます◎気分をあげてくれるワンランク上の財布で、小物からのおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか？^^⭐️ブランド品を扱うリユースショップにて購入のお品です⭐️ご購入後二日以内に迅速に発送いたします⭐️梱包材を用いて丁寧に梱包いたします⭐️リユース品になりますので完璧品をお求めの方はご遠慮ください#ファルチ#クロコダイル#ナイルクロコ#マットクロコ#エキゾチックレザー#財布#コインケース#札入れ#高級



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