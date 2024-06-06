美品！HERMES エルメス　ベアンスフレ　エプソン　茶 長財布　男女

⭐️ご覧いただきありがとうございます。 ⭐️即購入ＯＫです！ お値引き交渉お伺いします。⭐️真贋鑑定済みの正規品。⭐️正規品でなければ返金いたします！⭐️偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。⭐️安心の「匿名配送」でのお取引となります。【商品説明】 ・ブランド：HERMESエルメス・ライン：ベアンエプソン・素 材：ヴォーエプソン（レザー）・カラー：オレンジ（金具：シルバー）・サイズ：約9.5cm×17.5cm×1.5cm・仕様：カード入れ×5、ポケット×3、札入れ×1、小銭入れ×1・刻印：□K刻印(2007年製造)・付属品：本体のみ・購入元：monobank【商品の状態】型崩れや色褪せも少なく、スレやダメージも少ないお品です。金属に小傷がありますが綺麗です。全体に若干スレ汚れは、テカリはありますが使用に問題ありません。特に目立った大きなダメージなどなく届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションです♡新品未使用品ではございません僅かなダメージはある中古美品になります。※家族に喫煙者はおりません※ペット飼っておりません24時間以内に発送致します。諸事情により遅れる場合は、事前にコメント欄にてご連絡差し上げます。出品者管理番号V220204



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