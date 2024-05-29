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URBAN RESEARCHアーバンリサーチ ロングニット FREE 黒 コート
商品番号 Y21623361618
商品名

URBAN RESEARCHアーバンリサーチ ロングニット FREE 黒 コート
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 1,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪レディース古着をメインに、メンズのスウェットやTシャツ、雑貨なども出品いたします。お取引に関してはプロフィール欄も合わせてご一読お願いします✅商品説明アーバンリサーチのロングニットです前面の留め具なし裏地無し両裾にスリット加工あり前ポッケ２つあり✅レディース✅ブランド；URBANRESEARCH、アーバンリサーチ✅カラー；黒、ブラック✅素材；アクリル　80％毛　20％✅サイズ；FREE✅実寸；サイズ感はブランドや物によってもかわりますので、実寸もご参考ください。着丈；約115cm肩幅；約cm身幅；約46cmゆき丈；約75cm袖丈；約cm✅補足；出品時、発送前に確認しておりますが、見落としがある場合もございます。評価の前にコメントにてご連絡をお願いいたします#らんど_アーバンリサーチはこちら#らんど_ニットコートはこちら#らんど_ロングコートはこちら#らんど_ニットはこちらFEB09-03
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