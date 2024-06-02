ティファニー K18 YGチェーン

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ティファニーのチェーンネックレスです。5年前に購入後、ほとんど使用せず保管していたので綺麗な状態です。いわゆる一般的なチェーンで、どんなペンダントトップとも合います。付属品なしチェーンのみ長さ:約41cm（個人採寸）⭐︎値下げ不可⭐︎返品対応いたしかねます他にティファニービクトリア、ロレックスデイトジャストボーイズサイズ、マリハプリズム、オーガニックジェムズ、ティファニージュエリーボックスなど出品予定材質···K18(18金)カラー···ゴールド