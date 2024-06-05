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商品詳細
即日配送可能です！BottegaVeneta（ボッテガ・ヴェネタ）の、”TheShell”ハンドバッグになります。アメリカ現地の直営店で購入した「新品未使用・正規品」になります。とても特徴的な半月型のデザインで、これ一つで貴方のコーディネートの主役になります。インナーバックは取り外し可能で、お手持ちのものでお好きなカラーにアレンジできます。定価参考価格$2,950（38万円）ほど国内ECサイトの場合、同色新品は25万円ほどお値段についてはぜひご相談ください。●ブランドBottegaVenetaボッテガヴェネタ●アイテムBOTTEGAVENETATheShellザシェルミディアムハンドバッグトート651577VMAUH1520 BAGFRENCHCALFN/LIGHTPAPERNYLO-TAUPE-GOLD●カラータープ（オリーブ/カーキ）●サイズ横：約38cm高さ：約23cmマチ：約13cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。●付属品 ギフトレシート（正規店での購入証明）保存袋ケアカードショッパー＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝〇事前に検品をしておりますが、商品（アウトレット品等）によって軽微な歪みや小傷、汚れがある場合がございます。ご理解いただきますようお願い致します。〇届いた商品に万が一、初期不良などの問題があった場合、必ず対応させていただきますので、評価前にご連絡をお願い致します。〇商品サイズに応じた簡易包装にて匿名配送で発送します。ご希望の発送方法がある方は、事前にコメント欄よりご連絡いただきますようお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln139002.html
http://narcologia.ru/goods/composite773954.html
http://narcologia.ru/goods/smear151304.html
❤︎新品未使用❤︎ ボッテガ
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