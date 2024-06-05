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【レア】PITTI ハンドバッグ　ネイビー
商品番号 M68838441473
商品名

【レア】PITTI ハンドバッグ　ネイビー
ブランド名 ピッティ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの妹ラインだったイタリアブランド、アンテプリマの前身・PITTIの、とてもかわいいバッグです。裏にPITTIの刺しゅうロゴがあります。(写真2)内ポケット　×1内側にもロゴラベル有り(写真4,5)たて…22cm横…25cmマチ…13cm素材···ナイロンお色味は、写真3,6,10が近いです。カラー···ブルー(ネイビー)内部もとてもキレイです。目立った傷や汚れはありませんが、少し使用感はあります。保存袋やカードは失くしてしまっています。自宅保管気にならない方にお願いします。
http://narcologia.ru/goods/browse890291.html
http://narcologia.ru/goods/navigate472530.html
http://narcologia.ru/goods/cotton160261.html
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