宮本浩次イラストTシャツ

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新品】コンパクト便/新品 Mサイズ 2011年 悪魔のささやき エレファント ...

ご覧いただきありがとうございます。2019年ソロライブの自作イラストTシャツ サイズ:M数回着用していますので首元に少し汚れがあります。他は見逃しているかもわかりませんが比較的キレイです。気になる方はご購入前によくご検討をお願いします。