ビュルデサボンの幾何学アート柄トップス

数年前に新宿のビュルデサボン店舗にて購入した半袖トップスになります☆後ろ身ごろが長めに丸くなったデザインで、幾何学の様なアート柄も可愛いワンピースになります♪写真には写しづらいのですが、シルバーのキラキラした柄も入っているので最後の写真でご確認下さい☆ゆったりしたAラインですが、張りがありながらもサラリとした生地なのですっきりしたシルエットになり大人コーデにも合うと思います(*´︶`*)下に綺麗なグリーンのカーゴパンツと合わせたり、ロングカシュクールを重ねたりしても素敵ですよ♪数回着用の後、髪型を変えてしまった為合わなくてなってしまい…クリーニング後しまったままになっていましたので断捨離の為出品致します綺麗な状態ではありますが、送る際折り畳んでの配送になりますので折りシワなどはご了承下さいm(__)m 脇下身幅…50cm前身ごろ…58cm後ろ身ごろ…69cm袖丈…30cmレーヨン55%コットン45%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏、秋#ビュルデサボン #アトリエドゥサボン#Vネックワンピース#ジャンパースカート #ロングワンピ #bulledesavon#ナチュラル #yuni#アート #ジャーナルスタンダード #ノートエシロンス #アンティカ #ルッキリル #サマンサモスモス #studioclip#ニコアンド #天然生活 #プープレ#フランシュリッペ#アンビデックス#ビュルデサボン#ジャーナルスタンダード#マーブルシュッド#マリメッコ#ミナペルホネン#ルッキリル#yuni#シェリーラファム#yuni#YEAR#caph#PARICI#IamI#Ebonyivory#nitca#rukkilill#cardofabrica#好きさんに☆タグお借りしております



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