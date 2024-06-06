＜Steven Alan＞ ショートスリーブプルオーバー/カットソー

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＜StevenAlan＞COTTONPOLYESTERJERSEYMOCKNECKPULLOVER/カットソー出品を迷っていますが、断捨離中のため出品いたします。生地はしっかりしており、これ一枚でstevenalanっぽさがでますし、インナーに着ても可愛いです(^^)。※特に目立った汚れはありませんが、あくまでもUSEDとご理解のうえご購入下さい。カラー···パープル