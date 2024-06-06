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＜Steven Alan＞ ショートスリーブプルオーバー/カットソー
商品番号 U66992964324
商品名

＜Steven Alan＞ ショートスリーブプルオーバー/カットソー
ブランド名 スティーブンアラン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜StevenAlan＞COTTONPOLYESTERJERSEYMOCKNECKPULLOVER/カットソー出品を迷っていますが、断捨離中のため出品いたします。生地はしっかりしており、これ一枚でstevenalanっぽさがでますし、インナーに着ても可愛いです(^^)。※特に目立った汚れはありませんが、あくまでもUSEDとご理解のうえご購入下さい。カラー···パープル
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