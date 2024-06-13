バーバリー レディース長袖ポロシャツ　チェック

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Burberry'sバーバリー レディース長袖ポロシャツ トップス美品クラシックなシルエットとカラーで今ではそれがとても可愛い一着になるかと思います。フロントボタンがコロッとした丸いボタンが特徴のレディース長袖ポロシャツ。バーバリーホースの刺繍入り。表記サイズM肩幅約40㎝身幅約50㎝袖丈約50㎝着丈約58㎝素人採寸で多少の誤差はご了承下さい。普段Mサイズ着用の方ならゆったりとしたスタイルになるかと。柄・デザイン···チェックカラー···パープル袖丈···長袖季節感···春、秋、冬写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。ご購入の前に掲載文、掲載写真等でご確認いただき、商品の状態にご納得頂ける方のお買い上げをお願い致します。美品になりますが素人検品につき見落としがあるかもしれません細かい点が気になる方は慎重にご検討下さい。他にもエルメスシャネルルイヴィトンフェンディグッチバーバリージバンシーコーチイヴ・サンローランシンクビーノースフェイスポーターレスポートサックスワロフスキーティファニー等出品しておりますので、ご興味のある方は是非覗いて見て下さい。