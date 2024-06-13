エンスウィート　フリルブラウス　長袖

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ピンクの長袖ブラウスになります。Sサイズですがかなり生地がたっぷり使われていて身幅にも余裕があるため、普段Mサイズの方も着られそうです。裾のフリルがスカラップになっていたり、首の後ろがパールボタンなのも可愛いです！袖口がゴムなので、たくしあげて5分袖にするなど袖丈を変えられます！1度だけ着て出掛けました。定価8000円でした。垣内優美さんコラボで、現在は販売していない限定カラーです。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、韓国系、量産型ガーリー色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリル、バルーン/ボリューム袖uniqloguアーバンリサーチ fbyrossolowrysfarmlepsimearthfree'smartPOLOINGNIredyazelzaramysticnanouniverseasknowaspinkyflowercarabykatrintokyosnidelfurfurnoelafitmoreフィットモア ensuiteエンスイート f.i.n.tフィント