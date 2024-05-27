アレキサンダーワン　ハンドバック　ボストンバック　スタッズ

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商品詳細
\u003c商品\u003eアレキサンダーワン ハンドバック ボストンバック スタッズ\u003cSize\u003e縦27横34幅(マチ)25(円形なので1番幅が広い所)ハンドル内周33\u003cColor\u003eブラック\u003cCondition\u003e特筆するダメージや汚れはありません。\u003cInformation\u003eどんなコーデにも合うバックなので合わせやすいです。#24バック☑︎ご不明な点ございましたらコメントよりご質問下さい。
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