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givenchy ジバンシー　ミニトートバッグ
商品番号 D66467562147
商品名

givenchy ジバンシー　ミニトートバッグ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 31,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年ほど前に大丸で購入しました。15万程度だったと思います。現在この大きさの商品はネットでもあまり見かけないので他の方と被ることは少ないと思います。使用頻度は少なく使用の度に付属の袋に入れ暗所で保管しておりました。付属品紙袋専用袋肩掛け紐（取り外し可能）鞄の中に詰める物ギャランティカード購入時レシート（個人情報は切り取らせていただきます）質問あればお願いします。あくまでも自宅保管の中古品となりますのでご理解ある方のみお願い致します。
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