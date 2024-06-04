希少✨アンテプリマ ワイヤーバッグ フラワー 装飾 ビジュー ハンドバッグ 黒

◆アイテムANTEPRIMAアンテプリマハンドバッグワイヤーバッグパーティーバッグ花フラワービジュー装飾ロゴリングサークルロゴブラック◆サイズ縦：約 16cm横：約 28cm(最大)マチ：約 2cm持ち手高さ：約 13.5cm平置き採寸多少の誤差はご了承下さい。◆カラー：ブラック◆ポケット：無し◆状態花の装飾部分ビジュー？とれあります。他は目立つダメージなどもなく気持ちよく使用して頂けます。◆大手リユース店から購入した鑑定済みの商品になります。♦当アカウントのレディース品 ↓ #ガガ屋のレディース USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ等はご了承ください。出品にあたり、状態を確認しておりますが汚れなど見落としなどある場合があります。写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。「思っていたものと違った」等の理由で返品などは受け付けませんのでご理解して頂ける方のみご購入よろしくお願いします。



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