Gamechanger Audio Light Pedal リバーブ

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商品詳細
送料込み午前中お買い上げで当日発送致します。GamechangerAudioLightPedalです。箱、説明書付属。裏面にベルクロが貼ってあります。表面に微細な擦れ傷などございますが、電源オン時には気にならない程度だと思います。エフェクトタイプ···リバーブ
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