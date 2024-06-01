and coutureクロップト丈ニット+ストライプシャツワンピース

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お出かけ用にピッタリです✨一度だけ着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、気になる方はご遠慮ください。発送時は簡易包装で恐れ入りますが、畳むことでシワになることがございます。⭐︎定価 …21,890円⭐︎袖丈 ···半袖⭐︎カラー···ブルー⭐︎季節感···春、夏