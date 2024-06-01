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and coutureクロップト丈ニット+ストライプシャツワンピース
商品番号 N49239493010
商品名

and coutureクロップト丈ニット+ストライプシャツワンピース
ブランド名 アンドクチュール
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お出かけ用にピッタリです✨一度だけ着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、気になる方はご遠慮ください。発送時は簡易包装で恐れ入りますが、畳むことでシワになることがございます。⭐︎定価　…21,890円⭐︎袖丈　···半袖⭐︎カラー···ブルー⭐︎季節感···春、夏
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