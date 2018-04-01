パシュミナコレクション カシミヤ100% 厚手マフラー チェック

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THEPASHMINACOLLECTION厚手マフラーチェック素材：カシミヤ100％サイズ：幅30cm 長さ170cm+フリンジ各1cm定価：17,380(税込)新品未使用です！箱に入れて郵送します！男女兼用大人の上品さとデザイン性の高さの両立が追求されたチェック柄です。プレゼントにも喜ばれます！写真と実際の色は見え方が異なる場合がございます。ご了承下さい。