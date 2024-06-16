ブルートパーズ リング 指輪 10号 Pt900プラチナ ブルートパーズ ダイヤ

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ブルートパーズリング指輪10号Pt900プラチナブルートパーズダイヤモンドSランク新品仕上げ済みジュエリー宝石シンプルレディース宝飾アクセサリーアクセ人気シルバーカラー女性お洒落高級感エレガント上品ブランド本物鑑定済み商品名：ブルートパーズリング商品ランク：Sランク素材：Pt900プラチナブルートパーズダイヤモンドサイズ：10号(約)内直径:15.8mm×幅:2mm〜8mm×厚さ:1mm〜5mm総重量：約4.7g石目・カット：B0.34ctD0.673ct付属品：当社オリジナル保存箱■詳細説明：新品仕上げ済みの非常に綺麗なお品物ですので使用感はございません。稀に表面に磨き残しの小傷がある場合がございます。コメント：洗礼された魅力のあるデザインが大人の女性に合うアクセサリー。新品仕上げ済みの綺麗なお品物ですのでプレゼントにもおすすめです。管理ナンバー：f-18370no,5510847230917■お問い合わせ番号：f-18370★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はアプレオークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。材質···ゴールドカラー···シルバー装飾···その他ストーン