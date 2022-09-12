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2020SS ロイスクレヨン ワンピース 花柄 新品・タグ付き
商品番号 B97227835976
商品名

2020SS ロイスクレヨン ワンピース 花柄 新品・タグ付き
ブランド名 ロイスクレヨン
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆画像1・2枚目は公式Instagramよりお借りしました。実物は3～7枚目です。大阪の阪神百貨店の直営店で購入しました。一目惚れで購入したのですが仕事が忙しくなかなかお出かけできないので大切に着て下さる方にお譲りしたいです。即完売した人気のワンピースです。定価は39,600円でした。新品・タグ付きです。目立ったダメージは見当たりませんが自宅保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。個人保管ですのでご理解頂ける方のみご購入下さい。※喫煙者なし※ペットなし（素材）表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル（平置きでの大体のサイズ感）肩幅：約37cm、身幅（脇下）：約44cm、身幅（ウエスト）：約35cm、着丈：約117cm
http://narcologia.ru/goods/perforce57965.html
http://narcologia.ru/goods/septet862519.html
http://narcologia.ru/goods/browse240491.html

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