ミュウミュウ　ブラウス

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商品詳細
カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットンこちらは、15万以上したお品物です。辛口と甘口が上手くミックスされた、素敵なブラウスです。サイズ40ですが、普段S.Mサイズの私も綺麗に着れていました。スリムなパンツに合わせると品よく、とても可愛いいですよ。着丈74身幅47
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