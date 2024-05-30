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ミュウミュウ　ブラウス
商品番号 P96318402603
商品名

ミュウミュウ　ブラウス
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットンこちらは、15万以上したお品物です。辛口と甘口が上手くミックスされた、素敵なブラウスです。サイズ40ですが、普段S.Mサイズの私も綺麗に着れていました。スリムなパンツに合わせると品よく、とても可愛いいですよ。着丈74身幅47
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