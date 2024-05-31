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ヒステリックグラマー　半袖　Tシャツ　ポテト　ヴィンテージ　90s
商品番号 K29069110793
商品名

ヒステリックグラマー　半袖　Tシャツ　ポテト　ヴィンテージ　90s
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーサイズポテト柄20年以上前に店舗にて購入した、初期デザインのヴィンテージものです。長期保管品のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。状態については、画像にてご確認をお願い致します。お探しの方に✩⃛✰他にもヒスの商品を多数出品中ですヒステリックグラマーhystericglamorレディースFREESIZEキャミソールタンクトップノースリーブ半袖　Tシャツヴィクセンガールスケボーガールスケートボードガールyokodoll山本ヨーコビックロゴレインボーヴィンテージ初期レア
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