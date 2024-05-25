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サンローラン　サック・ド・ジュール
商品番号 V93922216871
商品名

サンローラン　サック・ド・ジュール
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 45,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー柄・デザイン···無地、クロコダイル型押し素材···本革5年前にBUYMAにて30万円ほどで購入しました。2回短時間使用したのみでその後使う機会がなく自宅クローゼットで保管しておりました。正真正銘の本物です。バッグ自体には傷や汚れはございません。ショルダーストラップの真ん中辺りに少しヨレがございます。（写真8枚目）中ポーチは取り外し可能となっています。お送りするのは、バッグとショルダーストラップのみとなります。素人の判断ですので見落としがあるかもしれません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧をお求めの方はご購入をお控えください。すり替え防止のため、返品はご遠慮いただきます。何卒宜しくお願い致します。。
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